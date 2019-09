‘Als ik vertrek bij Feyenoord hoop ik minimaal twintig miljoen op te leveren’

Voetbalzone interviewt in samenwerking met adidas vier grote talenten uit de Eredivisie! De spelers vertellen over hun roots, concrete doelen voor dit seizoen en schetsen hun ideale toekomst aan de hand van hun dromen en ambities. Ditmaal de beurt aan een van de groeibriljanten van Feyenoord die hoopt in de toekomst een flinke transfersom op te leveren voor zijn club.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons YouTube-kanaal!



Zelf ook spelen op deze kicks? Check alle modellen van Nemeziz bij adidas!