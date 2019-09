Ex-Ajacied laat doorlopend contract in Engeland verscheuren

Vurnon Anita is niet langer speler van Leeds United, zo meldt de club uit de Championship maandagmiddag via de officiële kanalen. Het contract van de verdediger annex middenvelder is met wederzijds goedvinden ontbonden. Anita was onlangs zijn laatste contractjaar op Elland Road ingegaan.

Leeds gaat niet verder in op de reden van de tussentijdse breuk, maar het gebrek aan perspectief bij the Whites ligt waarschijnlijk ten grondslag aan het vertrek van de voormalige Ajacied. Anita hoefde onder manager Marcelo Bielsa al enige tijd niet te rekenen op speelminuten. De dertigjarige Nederlander kwam sinds zijn entree medio 2017 tot 22 optredens in het shirt van Leeds.

Een voortijdig vertrek van Anita uit Leeds hing al enige tijd in de lucht, want de routinier werd recentelijk door Leeds Live nog gelinkt aan een overgang richting de Major League Soccer. Een transfer naar een Amerikaanse club kwam echter nooit van de grond. Naar verluidt zou Panathinaikos onlangs zijn afgehaakt vanwege de salariseisen van Anita.

Anita werd afgelopen seizoen door Leeds verhuurd aan Willem II en met de Tricolores bereikte hij de finale van de TOTO KNVB Beker. In de met 0-4 verloren eindstrijd kreeg de huurling echter geen speeltijd toebedeeld van trainer Adrie Koster. Anita kwam wel tot 27 optredens in de Eredivisie. De nu transfervrije middenvelder verruilde Ajax in 2012 voor circa 8,5 miljoen euro voor Newcastle United, dat hem vijf jaar later naar Leeds zag vertrekken.