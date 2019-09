VVV-Venlo haalt Duits jeugdinternational weg bij VfL Wolfsburg

John Yeboah maakt het seizoen op huurbasis af bij VVV-Venlo, zo maakt de Limburgse club maandagmiddag wereldkundig. De negentienjarige aanvaller is afkomstig van VfL Wolfsburg. Yeboah, een Duitser met Ghanese roots, maakte afgelopen seizoen zijn officiële debuut in de hoofdmacht van die Wölfe.

Yeboah is blij met de tijdelijke overgang richting VVV, zo blijkt uit zijn reactie op de website van de Venlonaren. “Ik had meteen een goed gevoel bij de club tijdens de gesprekken en ik ben blij dat ik de kans krijg om mijn kwaliteiten te laten zien bij VVV-Venlo in de Eredivisie.” Yeboah speelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Wolfsburg nog in een oefenwedstrijd tegen PSV.

“Met John Yeboah hebben we een rappe aanvaller in huis gehaald die de potentie heeft om een grote te worden”, aldus directeur voetbalzaken Stan Valckx. “Hij beschikt over een individuele actie en heeft de capaciteiten om de achterlijn te halen en een bruikbare voorzet te geven. In Venlo moet hij ervaring opdoen en speelminuten maken. Met het toevoegen van John aan de selectie hebben we in de voorste linie nu verschillende keuzeopties.”

Yeboah doorliep de jeugdopleiding van Wolfsburg en vertegenwoordigde verschillende Duitse jeugdelftallen. De huurling staat woensdag met Duitsland Onder-20 tegenover de leeftijdsgenoten van Nederland. Yeboah is de vijfde aanwinst uit Duitsland, want in een eerder stadium werden Richard Neudecker (FC St. Pauli), Steffen Schäfer (1. FC Magdeburg), Thorsten Kirschbaum (Bayer Leverkusen) en Haji Wright (Schalke 04) gepresenteerd. VVV haalde deze transferperiode in totaal tien nieuwe spelers naar Venlo.