Almería trekt Amsterdammer voor 8,8 miljoen aan: ‘Sorry Manchester United’

De wegen van Arvin Appiah en Nottingham Forest scheiden per direct. Zowel Almería als de Championship-club maakt maandagmiddag via de officië kanalen bekend dat de pas achttienjarige aanvaller voor een bedrag van 8,8 miljoen euro naar de Spaanse club is getransfereerd. Appiah zag het levenslicht in Nederland, in Amsterdam om precies te zijn.

Appiah, die Ghanese roots heeft, verhuisde op zesjarige leeftijd naar Nottingham en beschikt over de Engelse nationaliteit. De aanvaller doorliep diverse vertegenwoordigende elftallen van Engeland en komt momenteel uit voor Engeland Onder-19. Hij maakte in oktober 2018 zijn debuut in het eerste van Nottingham en kwam uiteindelijk tot acht duels.

Hoewel Appiah in januari zijn contract tot medio 2023 verlengde, maakte hij nu de overstap naar Almería. De club, die op het op een na hoogste niveau van Spanje uitkomt, is maar wat blij met de komst van de aanvaller. “Sorry Manchester United”, zo maken de Zuid-Spanjaarden met een knipoog de komst van Appiah officieel. Appiah, die meteen de duurste aankoop ooit van de club is, werd immers lange tijd met Manchester United in verband gebracht.

Appiah is alweer de elfde versterking van Almería, dat sinds deze zomer eigendom is van de schatrijke Turki Al-Sheikh. Hij is adviseur van de koninklijke familie van Saudi-Arabië. Met zeven punten uit drie duels zijn de Zuid-Spanjaarden goed aan het seizoen gestart.