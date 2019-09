Vitesse wil voormalige miljoenenaankoop van Leonid Slutsky aantrekken

Nouha Dicko gaat wellicht bij Vitesse aan de slag, zo meldt de Gelderlander. De goed ingevoerde regionale krant verzekert dinsdag dat de club uit Arnhem met Hull City in gesprek is over de 27-jarige aanvaller.

Dicko is een oude bekende van Vitesse-coach Leonid Slutsky. De Rus haalde de aanvaller uit Mali in zijn tijd als trainer van Hull City naar de club. Dicko maakte medio 2017 voor een bedrag van bijna vier miljoen euro de overstap van Wolverhampton Wanderers naar the Tigers. Nu zou het gaan om een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen.

Dicko, die op verschillende posities in de aanval uit de voeten kan, schommelde in zijn eerste seizoen tussen bank en basis, maar kwam desondanks tot 29 duels in de Championship. Vorig seizoen was hij echter hooguit invaller en ook deze voetbaljaargang leek manager Grant McCann niet op de Malinees te rekenen.

Vitesse, dat nog steeds onderhandelt over een transfer van Vyacheslav Karavaev naar Zenit Sint-Petersburg, zoekt ook nog naar een extra verdediger. Het is onduidelijk of de Arnhemmers zich op het binnen- of buitenland richten.