ADO-aanvaller raakt basisplaats kwijt en kiest voor verhuurperiode

Thijmen Goppel maakt het seizoen af in de Keuken Kampioen Divisie. ADO Den Haag meldt maandagmiddag dat de 22-jarige aanvaller tot medio 2020 wordt verhuurd aan MVV Maastricht. Het contract van de rechtsbuiten in Den Haag loopt na dit seizoen af, maar de club heeft de optie om met een jaar te verlengen.

Goppel speelde in de jeugdopleiding van NEC toen hij in 2017 vertrok naar ADO Den Haag, waar hij in het beloftenteam terechtkwam. In het seizoen 2017/18 wrd hij bij ADO nog verkozen tot Talent van het Jaar. Vorig seizoen kwam hij tot 22 competitiewedstrijden, maar begon geen enkele keer vanuit de basis. Dit seizoen kreeg hij wel het vertrouwen van trainer Alfons Groenendijk en begon hij drie keer vanuit de basis. Door stevige concurrentie in de voorhoede raakte hij zijn basisplaats echter kwijt. “ADO Den Haag laat hem daardoor vliegenuren maken in De Geusselt”, zo meldt de Eredivisie-club.

Goppel hoopte dit seizoen definitief door te breken in het eerste elftal van ADO Den Haag. Na het vertrek van Sheraldo Becker rook hij zijn kans. "Ik moet hem doen vergeten. Er komt waarschijnlijk nog iemand bij, maar dan is het aan mij de taak om te laten zien dat ik hoor te spelen", zo zei de aanvaller eerder deze zomer tegen Omroep West. "Ik moet rustig worden aan de bal. Ik weet wat ik kan en ik moet zorgen dat ik op het juiste moment de juiste keuzes maak. Ik haal vaak de achterlijn en ben van mening dat als ik de juiste keuzes maak en ik krijg speeltijd, dat ik dan vijftien assists kan afleveren. Daar moet ik voor gaan."

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.