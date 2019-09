Barcelona stalt talent bij Telstar: ‘Ik ken hem uit mijn tijd bij Arsenal’

Telstar heeft zich verzekerd van de komst van Marcus McGuane. De twintigjarige middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Barcelona, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie. McGuane werd opgeleid bij Arsenal en vertrok in januari 2018 naar het Camp Nou. Hij werkte zijn wedstrijden vorig seizoen af bij Barcelona B en sluit nu aan bij Telstar. Het contract van McGuane loopt door tot de zomer van 2021. In zijn verbintenis staat een afkoopsom van 25 miljoen euro.

“Ik ken Marcus nog van mijn tijd in Londen toen hij nog bij Arsenal in de jeugdopleiding speelde”, reageert trainer Andries Jonker, die voorheen in de jeugdopleiding van the Gunners werkte. “Hij is een middenvelder met een enorm talent, droeg de aanvoerdersband bij verschillende elftallen en maakte reeds zijn debuut in het eerste van Arsenal, maar ook van Barcelona.”

Jonker is verheugd met de komst van McGuane, die zich in de Keuken Kampioen Divisie verder hoopt te ontwikkelen. “Het is op zijn leeftijd enorm belangrijk om minuten te maken, wedstrijden te spelen met veel weerstand om zodoende beter te worden. Dat kan hij hier gaan doen in Velsen-Zuid. Marcus heeft een enorme drive en staat te popelen om bij ons te komen spelen. Ik ben erg blij met zijn komst”, aldus Jonker.

McGuane maakte in 2017 zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Arsenal. In de Euorpa League kwam hij tegen BATE Borisov binnen de lijnen, terwijl hij ook tegen Rode Ster Belgrado inviel. Bij Barcelona maakte de Engelse jeugdinternational ook al zijn debuut in het eerste elftal. In de strijd om de Catalaanse Supercup verving hij Aleix Vidal. Hij werd daarmee de eerste Engelse voetballer na Gary Lineker in het shirt van Barcelona.

