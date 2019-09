Club Brugge troeft Anderlecht af en bedingt koopoptie van 13 miljoen euro

Club Brugge neemt Mbaye Diagne voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Galatasaray, zo maken beide clubs maandagmiddag wereldkundig. Club legt bijna 3,5 miljoen euro neer voor de huurdeal en kan de 27-jarige aanvaller volgend jaar voor dertien miljoen euro definitief overnemen van de Turkse club.

De verbintenis van Diagne bij Galatasaray loopt nog vier seizoenen door. De verhuurde aanvaller kwam in januari voor tien miljoen euro over van en maakte elf doelpunten in twintig wedstrijden voor de regerend landskampioen van Turkije. Desondanks kreeg de negenvoudig international van Senegal de gelegenheid om tijdelijk van club te wisselen. Een en ander heeft waarschijnlijk te maken met de komst van Radamel Falcao, die zondagavond werd gepresenteerd door Galatasaray.

Diagne stond ook op het lijstje van Anderlecht, maar de 1.93 m lange aanvaller kiest volgens Het Nieuwsblad voor Club vanwege het feit dat de Bruggenaren deze jaargang actief zijn in de Champions League. Naar verluidt wordt ook zijn jaarsalaris van circa twee miljoen euro overgenomen door de deelnemer aan het miljardenbal. De Belgische krant meldt tevens dat Hellas Verona de spits over wilde nemen, maar hij vervolgt zijn loopbaan dus tijdelijk in de Jupiler Pro League.

Diagne genoot zijn opleiding bij Juventus, al bleef een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van la Vecchia Signora uit. De tijdelijke aanwinst van Club speelde eerder in België op uitleenbasis voor Lierse SK en Westerlo. Het is de tweede deal die Club maandag sluit, want de van FC Basel afkomstige Éder Balanta tekende een meerjarig contract in Brugge. Met de transfer van de 26-jarige verdediger annex middenvelder uit Colombia is naar verluidt een bedrag van 2,5 miljoen euro gemoeid.