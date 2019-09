NEC zwaait Sven Braken uit naar Serie B en verdient ‘tonnen’

Sven Braken zet zijn loopbaan voort bij Livorno, zo meldt NEC maandagmiddag via de officiële kanalen. De 26-jarige aanvaller heeft een meerjarig contract getekend bij de Serie B-club. NEC maakt geen melding van de transfersom, maar volgens Omroep Gelderland gaat het om ‘enkele tonnen’.

“Sven heeft bij NEC stappen gemaakt in zijn ontwikkeling en is belangrijk voor ons geweest met zijn doelpunten”, reageert algemeen directeur Wilco van Schaik op het vertrek van Braken uit Nijmegen. “Nu is het voor hem tijd voor een volgende stap in zijn carrière. We wensen Sven heel veel succes in Italië en willen hem danken voor zijn inspanningen voor NEC.” Braken kwam in het shirt van de club uit de Keuken Kampioen Divisie tot 25 doelpunten in 57 wedstrijden.

Braken, wiens contract bij NEC nog twee seizoenen doorliep, maakt dan eindelijk een buitenlandse transfer. Begin 2018 zag de aanvaller een overgang naar het Deense Aarhus in het water vallen, terwijl ook een overstap naar FC Midtjylland geen doorgang vind. Braken zei ruim een maand geleden zelf ‘nee’ tegen een transfer naar het Mexicaanse Querétaro. De vertrekkende aanvaller speelde in Nederland verder voor MVV Maastricht, Almere City FC en FC Emmen.

Etien Velinkonja is volgens Omroep Gelderland bij NEC in beeld als mogelijke opvolger van Braken. De ex-aanvaller van Willem II staat momenteel onder contract bij het Sloveense ND Gorica. “We zijn met een aantal namen bezig. Maar hij is wel een kandidaat. Daarnaast zoeken we nog een nummer tien. Ik denk dat we daar dit weekend wel uit komen”, liet Van Schaik vrijdag weten aan de regionale omroep.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.