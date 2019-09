Van Dijk kent twee concurrenten voor The Best FIFA Award

Virgil van Dijk maakt samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kans op de The Best FIFA Men's Player 2019 Award, zo heeft de wereldvoetbalbond maandagmiddag naar buiten gebracht. De Liverpool-verdediger werd vorige week bij de loting voor de groepsfase van de Champions League al uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar en maakt nu kans op nog een persoonlijke prijs. De winnaar wordt op maandag 23 september bekendgemaakt.

Afgelopen donderdag ontving de aanvoerder van het Nederlands elftal de prijs van UEFA Player of the Year. Bij die uitverkiezing rekende hij af met Ronaldo en Messi en dat hoopt hij nu weer te doen. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong behoorden tot de tien genomineerden, maar zitten dus niet bij de top drie. Ook Sadio Mané, Harry Kane, Eden Hazard, Mohamed Salah en Kylian Mbappé vielen af.

Wie de prijs wint wordt bepaald door alle bondscoaches, aanvoerders van nationale elftallen, een groep geselecteerde journalisten en de supporters, die kunnen stemmen via een online poll. De stemmen uit de vier verschillende categorië tellen ieder voor 25 procent mee. Waar de mannen worden beoordeeld voor hun prestaties van 16 juli 2018 tot 19 juli 2019, geldt voor de vrouwen de periode van 25 mei 2018 tot 7 juli 2019.

Bij de vrouwen bestaat de top drie uit Lucy Bronze, Alex Morgan, Megan Rapinoe. Josep Guardiola, Jürgen Klopp en Mauricio Pochettino maken de kans op de prijs voor beste trainer van het jaar. Erik ten Hag behoorde tot de top tien, maar is afgevallen. Bij de vrouwen behoren Jill Ellis, Phil Neville en Sarina Wiegman tot de kanshebbers. De top drie van beste doelmannen bestaat uit Alisson Becker, Ederson Moraes en Marc-André ter Stegen. Bij de vrouwen gaat Sari van Veenendaal de strijd aan met Christiane Endler en Hedvig Lindahl.

Dit wordt de vierde editie van FIFA's Best Football Awards. Deze uitverkiezing werd door de wereldvoetbalbond opgezet na het beëindigen van de samenwerking met France Football. De FIFA en het Franse tijdschrift reikten de prijs sinds 2010 samen uit, maar in september 2016 werd bekend dat de voetbalbond op eigen voet verder ging. De Ballon d'Or wordt nog wel altijd uitgereikt, maar dus niet meer in samenwerking met de FIFA.