Juventus stalt voormalig toptalent van PSV in de Eredivisie

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Leandro Fernandes. De talentvolle middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Juventus, waar zijn contract nog doorloopt tot aan de zomer van 2022. “Als negentienjarige speler wil je voornamelijk veel speelminuten maken. Als je dan de kans krijgt dat op het hoogste niveau in Nederland te doen dan is dat een geweldige optie op deze leeftijd”, aldus Fernandes.

Fernandes stond bij NEC bekend als een groot talent en het duurde niet lang voordat hij de overstap maakte naar de jeugdopleiding van PSV. In 2013 tekende hij zijn eerste jeugdcontract en maakte hij in oktober 2016 als zestienjarige zijn debuut in de Eerste Divisie bij Jong PSV. In januari 2018 telde Juventus vijfhonderdduizend euro voor hem neer. Door een zware knieblessure stond hij geruime tijd aan de kant, maar inmiddels is hij weer volledig fit.

“Hij is voor zijn leeftijd fysiek al goed ontwikkeld en wil zich bij Fortuna Sittard verder doorontwikkelen”, reageert technisch manager Sjoerd Ars op de komst van Fernandes. Assistent-trainer Kevin Hofland kent de middenvelder nog vanuit zijn tijd bij PSV. “Vergeleken met zijn periode bij PSV is Leandro in de afgelopen jaren volwassener geworden. In Italië is hij als teamspeler gegroeid en heeft hij laten zien dat hij zich kan aanpassen. Hij heeft het vermogen om in kleine ruimtes snel oplossingen te vinden. We kunnen zijn creativiteit goed gebruiken op het middenveld”, aldus Hofland.