VVV werkt mee aan transfervrij vertrek en verscheurt contract

De wegen van VVV-Venlo en Tino-Sven Susic scheiden per direct. De club uit Limburg maakt maandag bekend dat het contract van de middenvelder uit Bosnië & Herzegovina is ontbonden. De verbintenis van de 27-jarige international liep nog door tot aan de zomer van 2020. Het is vooralsnog onbekend waar Susic zijn loopbaan voortzet. Naar verluidt heeft Hajduk Split de beste papieren.

Susic maakte vorig jaar transfervrij de overstap van Royal Antwerp naar VVV en groeide in Venlo uit tot een vaste basisspeler. Het vorige seizoen kwam hij tot 28 officiële wedstrijden voor de ploeg van toenmalig trainer Maurice Steijn. Hij kwam in totaal tot vijf doelpunten en drie assists. Eerder deze zomer werd al bekend dat Susic op weg naar de uitgang was, daar hij uit was op een transfer.

“In goed overleg hebben club en speler nu besloten om uit elkaar te gaan. Het contract van Sušic wordt derhalve met wederzijds goedvinden ontbonden”, aldus een statement op de clubwebsite van VVV. “Tino-Sven heeft altijd voor de club klaargestaan. Hij heeft een goed seizoen gedraaid en heeft zich te allen tijde opgesteld als een volwaardig prof”, reageert technisch directeur Stan Valckx. “Wij hebben dan ook besloten om mee te werken aan een vertrek. Tino-Sven krijgt van ons de ruimte om zijn voetbalcarrière elders voort te zetten.”