Manchester United maakt 16,5 miljoen euro verlies op aankoop Van Gaal

Matteo Darmian maakt per direct de overstap van Manchester United naar Parma, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De Italiaanse vleugelverdediger was op Old Trafford op een zijspoor beland en kan zijn carrière in de Serie A nieuw leven inblazen. De 29-jarige rechtsback heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract tot medio 2023. Volgens diverse media is er een transfersom van 1,5 miljoen euro gemoeid met de overgang van Darmian, die door the Red Devils in de zomer van 2015 nog voor 18 miljoen euro werd aangetrokken.

Het vertrek van Darmian bij Manchester United komt niet uit de lucht vallen. Manager Ole Gunnar Solskjaer liet afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie al weten dat de Italiaan waarschijnlijk ging vertrekken. Niet veel later bereikte de Engelse topclub een akkoord met Parma. Darmian reisde het afgelopen weekend af naar zijn geboorteland en doorstond de medische keuring zonder problemen.

Met zijn transfer komt er een einde aan een ongelukkig huwelijk met Manchester United. De verdediger kwam vier jaar geleden over van Torino en speelde in totaal 92 wedstrijden. Na het ontslag van Louis van Gaal in 2016 kwam Darmian amper meer aan de bak. Zijn enige doelpunt voor United maakte hij in 2016, in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Crystal Palace op Old Trafford.

Darmian werd opgeleid bij AC Milan en schopte het tot het eerste elftal, al bleef een definitieve doorbaak in het San Siro uit. Palermo nam hem in 2010 over en verkocht hem twee jaar later aan Torino. In Turijn groeide Darmian uit tot een vaste waarde, met een transfer naar de Premier League als gevolg.