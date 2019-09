‘Antwerp verlost Wesley Hoedt en haalt 52-voudig Belgisch international’

Royal Antwerp wil Wesley Hoedt verlossen uit zijn uitzichtloze situatie bij Southampton, zo weet Het Nieuwsblad te melden. De 25-jarige verdediger komt bij the Saints niet in de plannen voor en mag om die reden vertrekken. Antwerp wil Hoedt graag op huurbasis overnemen van Southampton, met een optie tot koop.

Hoedt werd door Southampton in de zomer van 2017 voor zestien miljoen euro overgenomen van Lazio. De centrumverdediger speelde in zijn eerste seizoen in Engeland 32 wedstrijden en begon als basisspeler aan zijn tweede jaargang, maar verdween in december 2018 richting de reservebank. Southampton verhuurde Hoedt in de tweede helft van het vorige seizoen aan het Spaanse Celta de Vigo, waar hij tien wedstrijden speelde.

Hoedt, die in het zuiden van Engeland nog vastligt tot medio 2022, behoorde dit seizoen voorlopig nog niet tot de wedstrijdselectie van Southampton. Om die reden staan the Saints open voor een vertrek van de zesvoudig international van Oranje. Antwerp ziet Hoedt graag komen en wil hem in eerste instantie huren van Southampton, met een optie tot koop. De verdediger is overigens niet de enige versterking die Antwerp op de slotdag van de transferwindow hoopt de verwelkomen.

Steven Defour is reeds in Antwerpen gearriveerd om de medische keuring te doorlopen. De 52-voudig international van België zat zonder club, nadat zijn contract bij Burnley in onderling overleg werd ontbonden. Defour droeg eerder het shirt van Anderlecht, FC Porto, Standard Luik, KRC Genk en KV Mechelen. De 31-jarige middenvelder is na Kevin Mirallas de tweede meervoudig Belgisch international die voor Antwerp kiest.