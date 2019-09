‘Ghoochannejhad keert terug in de Eredivisie en tekent voor twee jaar’

In de zoektocht naar een aanvallende versterking is PEC Zwolle uitgekomen bij Reza Ghoochannejhad. Volgens Voetbal International gaan de Zwollenaren zich op de slotdag van de transfermarkt versterken met de Iraanse spits, die overkomt van APOEL Nicosia. Ghoochannejhad tekent naar verwachting een meerjarig contract bij de Eredivisie-club.

De 31-jarige aanvaller maakte in de zomer van vorig jaar transfervrij de overstap van sc Heerenveen naar APOEL Nicosia. Na tien competitiewedstrijden en twee doelpunten verliet hij de Cypriotische topclub al na een halfjaar. Het Australische Sydney FC haalde hem op huurbasis in huis. Nu staat Ghoochannejhad voor een definitief vertrekt. Zijn contract op Cyprus loopt nog door tot medio 2020, maar volgens de Stentor laat hij zijn verbintenis ontbinden. Zodoende kan hij transfervrij de overstap maken naar Zwolle.

Bij APOEL Nicosia, de club waarmee Ajax afrekende in de play-offs van de Champions League, had Ghoochannejhad weinig uitzicht op speelminuten. Wanneer hij de medische keuring zonder problemen weet te doorstaan, tekent hij een contract voor twee seizoenen in Zwolle. In de selectie van trainer John Stegeman moet de ex-aanvaller van onder meer Go Ahead Eagles de concurrentiestrijd aangaan met Lennart Thy.

Ghoochannejhad stond niet bovenaan het wensenlijstje van PEC Zwolle. Volgens de regionale krant had de club een persoonlijk akkoord met Andrija Novakovich. De Amerikaanse spits leek op weg naar Zwolle nadat er in hoofdlijnen ook een akkoord was met Reading. De voormalig aanvaller van onder meer Telstar en Fortuna Sittard bleek in onderhandeling met nog een andere club, waarop PEC Zwolle besloot om de stekker uit de deal te trekken en vol te gaan voor Ghoochannejhad.

De 43-voudig Iraans international werd opgeleid bij Heerenveen en versleet diverse clubs, om vervolgens in 2016 terug te keren in Friesland. In het seizoen 2016/17 maakte hij twintig Eredivisie-doelpunten en het jaar daarop was hij negen keer trefzeker in de competitie. Na het WK in Rusland maakte hij de overstap naar APOEL Nicosia.