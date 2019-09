NEC en PEC Zwolle ronden transfer af: ‘Een sterke persoonlijkheid’

NEC heeft zich kort voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met Zian Flemming. De 21-jarige middenvelder komt op huurbasis over van PEC Zwolle, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2021, en tekent voor één seizoen in De Goffert.

NEC vult met de komst van Flemming de openstaande vacature voor de nummer tien positie in. Wilco van Schaik is blij met de komst van de aanvallende middenvelder. “'Zian is een speler met specifieke kwaliteiten die we zochten voor deze positie. Hij heeft een sterke persoonlijkheid, ondanks zijn nog jonge leeftijd”, vertelt de algemeen directeur op de clubsite. “Bij Jong Ajax en PEC Zwolle heeft hij al de nodige ervaring opgedaan en het komende jaar kan hij hier de volgende stap in zijn ontwikkeling gaan zetten.”

Flemming verhuisde een jaar geleden van Ajax naar PEC Zwolle. In zijn eerste seizoen in Zwolle kwam de middenvelder tot 25 optredens in de Eredivisie, waarin hij tweemaal het net vond. Daarnaast scoorde hij vier keer in de wedstrijd voor de TOTO KNVB Beker tegen De Graafschap.

Ook dit seizoen leek voor Flemming slechts een rol als stand-in weggelegd in Zwolle, waarna hij ervoor koos zijn heil te zoeken in Nijmegen. “Ik ben blij om hier te zijn. NEC was direct heel concreet en dit is voor mij een goede stap in mijn ontwikkeling. Ik heb heel veel zin om er met het team, en de fanatieke achterban, een heel mooi seizoen van te maken.”

