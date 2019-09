FC Utrecht sluit huurdeal met FC Basel: ‘We zijn tevreden met de voorwaarden’

FC Utrecht laat Emil Bergström op huurbasis naar FC Basel vertrekken, zo maakt de club uit de Domstad via de officiële kanalen bekend. Het was al bekend dat de 26-jarige verdediger mocht uitkijken naar een nieuwe club en die heeft hij met de Europa League-deelnemer nu gevonden. FC Utrecht meldt dat er een optie tot koop in de huurovereenkomst is opgenomen.

“Emil heeft vorig seizoen minder speelminuten gemaakt dan hij had gehoopt en is ook op dit moment geen basisspeler in Utrecht. Daarop heeft hij te kennen gegeven graag naar een club te gaan waar er voor hem meer perspectief op speelminuten is”, zegt Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht, op de website van de club. Bergström speelde vorig seizoen vijftien officiële wedstrijden en kwam deze jaargang voorlopig tot drie duels, maar leek zich te moeten opmaken voor een reserverol.

“Door de positieve ontwikkeling van de zelf opgeleide centrale verdedigers Tommy St. Jago en Christopher Mamengi alsmede de aanwezigheid van ervaren kracht Mark van der Maarel in de selectie waren wij in staat mee te denken met Emil. We hebben met FC Basel overeenstemming bereikt en zijn tevreden over de huurvoorwaarden. Wij wensen Emil veel succes dit seizoen in de Super League”, stelt de technisch eindverantwoordelijke van FC Utrecht. Zo komt er na één seizoen alweer een einde aan de samenwerking tussen de drievoudig Zweeds international en de Domstedelingen.

Bergström werd een jaar geleden transfervrij binnengehaald, nadat zijn contract bij Rubin Kazan was afgelopen. De centrumverdediger speelde overigens eerder in Zwitserland, toen hij door de Russische club werd gestald bij Grasshopper Club Zürich. Bergström droeg tijdens zijn loopbaan verder het shirt van Djurgardens IF, waar hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte en een transfer naar Rubin Kazan verdiende.