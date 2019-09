Ronald Koeman roept Justin Kluivert op na nieuwe afmelding

Steven Bergwijn heeft zich afgemeld voor het trainingskamp van het Nederlands elftal. De PSV-aanvaller viel gisteren geblesseerd uit in het competitieduel van zijn club met RKC Waalwijk. Bondscoach Ronald Koeman heeft Justin Kluivert van AS Roma als vervanger opgeroepen. Gisteren liet Stefan de Vrij al weten verstek te moeten laten gaan wegens een blessure.

Bergwijn kwam zondagavond nog in actie tegen RKC Waalwijk (1-3), nadat hij afgelopen donderdag nog ontbrak in het Europese duel met Apollon Limassol. In Waalwijk kreeg de aanvaller in de slotfase van de competitiewedstrijd toch weer hamstringklachten. Mark van Bommel had al drie keer had gewisseld, waardoor PSV de wedstrijd met tien man moest uitspelen.

Bergwijn verwachtte al dat hij de interlands van Oranje moest missen. "Ik wil iedere wedstrijd spelen, zeker met het Nederlands elftal", beaamde de aanvaller van PSV in gesprek met FOX Sports. "Maar je moet wel honderd procent fit zijn om daar te spelen." Kluivert speelde tot dusver twee A-interlands: op 26 maart 2018 in het oefenduel met Portugal (3-0 zege) en daarna de vriendschappelijke wedstrijd tegen Peru op 6 september 2018 (2-1 zege). Sindsdien zat de aanvaller bij Jong Oranje.

De 23-koppige selectie van het Nederlands elftal, die vandaag verzamelt in Zeist, vliegt donderdag 5 september naar Hamburg, waar een dag later vanaf 20.45 uur in het Volksparkstadion de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland op het programma staat. Maandag 9 september is Estland de tegenstander. De aftrap in het Lilleküla Stadion in Tallinn is om 21.45 uur (20.45 uur Nederlandse tijd).