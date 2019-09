Mark van Bommel zet streep door transfer: ‘Hij brengt rust en stabiliteit’

Jorrit Hendrix werd eerder deze zomer nog nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij PSV. Het Italiaanse Bologna zou de 24-jarige middenvelder op de korrel hebben gehad, maar werd uiteindelijk niet concreet. Op de laatste dag van de transferwindow blijft Hendrix bij PSV, zo geeft trainer Mark van Bommel aan in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Ik ben hartstikke tevreden over de selectie. Jorrit brengt rust en stabiliteit en weet hoe we spelen. Het is niet altijd makkelijk, omdat er nu veel nieuwe spelers zijn en Jorrit snapt de speelwijze. Ik vind het niet erg dat hij blijft”, geeft Van Bommel te kennen. De oefenmeester van de Eindhovenaren, die zondagavond op bezoek bij RKC Waalwijk met 1-3 wisten te winnen, heeft een compliment in petto voor technisch manager John de Jong.

“Ik ben erg tevreden met wat John de Jong elkaar heeft gebokst. Ik denk niet dat er nog grote dingen gebeuren”, benadrukt de oefenmeester. Hij verwelkomde onlangs Kostas Mitroglu en de Griekse spits was in het Mandemakers Stadion andermaal goed voor een doelpunt, nadat hij midweeks in de return van de laatste voorronde van de Europa League tegen Apollon Limassol al zijn eerste treffer in dienst van PSV had gemaakt. Er gaan stemmen op om Mitroglu in de basiself te laten starten.

“We kunnen met iedereen starten. Dat is de kracht van deze selectie. We hebben gewoon veel goede spelers, die bij andere clubs in de basis zouden staan. Als we een speler inbrengen, worden we sterker en Mitro is belangrijk voor ons”, antwoordt Van Bommel op die suggestie. Zijn ploeg neemt het na de interlandonderbreking in eigen stadion op tegen Vitesse.