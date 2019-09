Drie Ajacieden en speler van ADO vormen rode draad in elftallen van de week

Ajax was zondagmiddag oppermachtig op Het Kasteel en versloeg Sparta Rotterdam met 1-4. Het bleef bij De Telegraaf en het Algemeen Dagblad niet onopgemerkt, want er werden de nodige spelers van de Amsterdammers opgenomen in het Team van de Week. Ook Feyenoord, dat voor het eerst dit seizoen in Eredivisie-verband wist te winnen op bezoek bij Willem II (0-1), levert de nodige spelers, terwijl PSV in beide elftallen één speler levert.

De defensies van beide teams hebben slechts één overeenkomst: Shaquille Pinas van ADO Den Haag, dat met 1-0 van VVV-Venlo wist te winnen. De Telegraaf kiest verder voor Kenneth Vermeer in het doel, voor Jonas Svensson van AZ als rechtsback, Willem II’er Jordens Peters in het centrum naast Pinas en Ridgeciano Haps als linksback. Bij het Algemeen Dagblad bestaat de defensie naast Pinas uit Xavier Mous (Willem II), Tobias Pachonik (VVV-Venlo), Sven Botman (sc Heerenveen) en Lennart Czyborra (Heracles Almelo).

Ook het middenveld van beide kranten heeft één overeenkomst: Lisandro Martínez. De Argentijnse aanwinst van Ajax vormde tegen Sparta met Edson Álvarez voor de tweede keer op rij het controlerende blok op het middenrif van de Amsterdammers. Het Algemeen Dagblad posteert Matús Bero van Vitesse en John Goossens van ADO Den Haag naast Martínez op het middenveld. De Telegraaf kiest daarentegen verder voor Feyenoorder Leroy Fer en Branislav Ninaj van Fortuna Sittard.

De voorste linie kent in beide teams de meeste overeenkomsten, want zowel het Algemeen Dagblad als De Telegraaf heeft gekozen voor Dusan Tadic en Hakim Ziyech. Als linksbuiten heeft De Telegraaf met Steven Bergwijn de enige PSV'er van het weekend geselecteerd. De Eindhovenaren wonnen op bezoek bij RKC Waalwijk met 1-3. Het Algemeen Dagblad kiest links in de aanval voor een Feyenoorder, met Luis Sinisterra.