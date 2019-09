Van Hanegem looft Oranje-international: ‘Dan nog jarenlang de beste op aarde’

Het Nederlands elftal werkt vrijdag in Hamburg een belangrijke ontmoeting af: de krachtmeting met Duitsland, in het kader van de kwalificatie voor het EK van volgend jaar zomer. Willem van Hanegem is blij dat Donyell Malen in de selectie van Ronald Koeman is opgenomen. Hij schreef in oktober 2018 al dat hij het raar vond dat Richairo Zivkovic bij Jong Oranje een keer de voorkeur kreeg boven de aanvaller van PSV.

“Want Malen, dat kon je zien, zou een topspeler kunnen worden en Zivkovic zeker niet. Met Malen komen er nog veel meer veelbelovende spelers door en we hadden al veel topspelers bij Oranje”, benadrukt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. De trainer in ruste vindt het prachtig dat Virgil van Dijk vorige week tot beste speler van Europa werd uitgeroepen. “Al die mensen die aan hem twijfelden, zullen zich nu wel schamen. Bij Jong Oranje namen ze in 2013 Mike van der Hoorn mee naar het EK, want die was beter. Nou, goed gezien, hoor.”

Toch kan Van Dijk in de optiek van Van Hanegem nóg beter dan wat hij nu al laat zien. “De momenten dat hij achteloos verdedigt door zijn been wat naar achteren te laten hangen om een bal te blokken, blijven voorkomen. Als hij dat laconieke uit zijn spel krijgt, is hij nog jarenlang de beste verdediger op aarde.” Hij kan weinig met de moeizame eerste weken van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt in het buitenland. “Geloof me, De Ligt en Frenkie de Jong gaan het vrijdag in Hamburg laten zien. Maar laat ze asjeblieft niet denken dat ze iets moeten bewijzen. Dat hebben ze al lang gedaan.”

Een nederlaag tegen het altijd lastige Duitsland behoort tot de mogelijkheden, maar Van Hanegem stelt dat Oranje ten koste van Estland en Noord-Ierland het EK kan bereiken én voor de eindwinst moet gaan. “Dat kan met deze groep. En dan graag excuses van al die betweters die vonden dat we bij Duitsland moesten kijken, die vonden dat we urenlang het krachthonk in moesten. En die vonden dat zelfs IJsland beter was. Ze snapten er helemaal niks van.”