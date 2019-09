Frenkie de Jong onderweg naar Oranje; Thierry Henry terug in Emirates Stadium

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Frenkie de Jong lijkt zijn draai bij Barcelona nog niet helemaal gevonden te hebben, maar komende week mag de middenvelder het laten zien bij Oranje.





Thierry Henry bezocht samen met zijn zoontje de North London derby tussen zijn oude liefde Arsenal en Tottenham Hotspur. De wedstrijd eindigde in 2-2.





Tim Krul zamelt geld in voor de Alan Shearer-foundation. De foundation biedt hulp aan gehandicapte kinderen en hun ouders.







Marcelo vierde de verjaardag van zijn zoontje, dat blijkbaar erg van dinosaurussen houdt.







Cristiano Ronaldo werkte zondag aan zijn balans in de gym, nadat hij zaterdag met Juventus de knotsgekke kraker van Napoli won (4-3).





Andy Carroll laat zien hard te hebben gewerkt in de sportschool. De spits keerde deze zomer terug bij Newcastle United.



Tom Beugelsdijk kondigde eerder al aan vader te worden, maar nu maakt de verdediger van ADO Den Haag ook het geslacht van de baby bekend.





Theo Janssen ging met vrienden naar het ASM Festival in zijn thuisstad Arnhem. De oud-middenvelder zag daar onder meer optredens van Ilse DeLange, DI-RECT, Lucas & Steve en Davina Michelle.