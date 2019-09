Henrikh Mkhitaryan kan 26 dagen na sluiting transfermarkt nog transfereren

Henrikh Mkhitaryan staat mogelijk aan de vooravond van een vertrek bij Arsenal. Volgens Sky Italia werkt AS Roma aan de komst van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die zondag nog inviel in de tweede helft van de stadsderby tegen Tottenham Hotspur (2-2). Roma hoopt op een verhuurperiode met optie tot koop, zo klinkt het. Desondanks blijft het vooralsnog de vraag of Arsenal bereid is om Mkhitaryan te laten gaan.

De Engelse transfermarkt sloot op 8 augustus al de deuren, maar in de meeste West-Europese voetballanden kan tot en met maandag nog zaken worden gedaan. Als Mkhitaryan verkast, kan Arsenal dus niet reageren op zijn vertrek. Anderzijds lijkt de Armeniër in het Emirates Stadium veroordeeld tot een rol op het tweede plan. dit seizoen had hij alleen in de eerste competitiewedstrijd tegen Newcastle United (0-1 zege) een basisplaats.

Unai Emery wisselt tot dusver vaak met zijn middenvelders. Het is goed denkbaar dat hij nog een rol ziet weggelegd voor Mkhitaryan, Overigens is er ook voldoende concurrentie bij zijn potentiële nieuwe club Roma. Spelers als Nicolò Zaniolo, Cengiz Ünder, Javier Pastore, Diego Perotti en Justin Kluivert kunnen uit de voeten als aanvallende middenvelder, rechtsbuiten of linksbuiten, de posities die Mkhitaryan meestal bekleedt.

Zijn veelzijdigheid biedt trainer Paulo Fonseca echter wel nieuwe opties in de voorhoede. Zondag, in de derby tegen Lazio (1-1), koos hij voor Cengiz en Kluivert als buitenspelers, met Zaniolo als aanvallende middenvelder en Edin Dzeko in de spits. Overigens heeft de dertigjarige Mkhitaryan nog een contract tot medio 2021 in Londen. Hij kwam in januari 2018 over van Manchester United en was onderdeel van de deal om Alexis Sánchez naar Old Trafford te halen.