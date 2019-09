Van der Vaart en Janssen fileren middenvelders: ‘Hij doet maar wat’

Rafael van der Vaart ziet dat de aanvallers van PSV nauwelijks worden bediend. De Eindhovenaren wonnen zondagavond met 1-3 van RKC Waalwijk, maar het spel van de ploeg van Mark van Bommel was niet goed, zo luidt de conclusie aan tafel bij Studio Voetbal van de NOS. Van der Vaart zag vooral een gebrek aan creativiteit.

"PSV heeft zulke goede aanvallers, maar ze worden gewoon nauwelijks bediend. Het is allemaal breed en terug. Als Steven Bergwijn, Donyell Malen, Mohamed Ihattaren of Cody Gakpo de bal krijgt, gebeurt er wat. Maar voor de rest is het veel te weinig", aldus de oud-international. Ook Theo Janssen ziet dat de aanvoering niet goed is.

"Erick Gutierrez stapt ook op de raarste momenten uit. Dan slentert hij terug... Tja, hij doet maar wat. Loopt achter de bal aan, kijkt niet naar zijn man. Dat gebeurde de hele tijd", aldus Janssen, die spreekt over een 'bal-watcher'. "Voor een middenvelder is hij ideaal om tegen te voetballen. Want je weet: met één schijnbeweging, ben je vrij."

Van der Vaart vond vooral Pablo Rosario tegenvallen. "Vorig seizoen was hij voor mij van: zo... Hij zat ook tegen het Nederlands elftal aan. Dat zou je nu echt niet meer (zeggen, red.)." Janssen vult aan: "Vorig jaar had hij toch wel dat hij heel veel ballen vooruit speelde?! Strakke ballen, tussen de linies door. En nu...", aldus Janssen over de aanvoerder van PSV.