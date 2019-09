Fenerbahçe geeft voorsprong weg en komt niet verder dan teleurstellend remise

Fenerbahçe is er zondagavond niet in geslaagd om af te rekenen met Trabzonspor. De ploeg van trainer Ersun Yanal kwam in eigen huis nog wel op voorsprong, maar gaf die al snel uit handen. In het restant van de wedstrijd slaagden Sari Kanaryalar er ondanks een veldoverwicht niet in de overwinning in de wacht te slepen: 1-1.

Fenerbahçe nam direct het initiatief in de wedstrijd en opende na zeventien minuten de score. Garry Rodrigues zette een fraaie een-twee op met Max Kruse en kon eenvoudig binnentikken. Tien minuten later werd Caleb Ekuban aan de andere kant volledig over het hoofd gezien door de Fener-verdediging, waardoor de Ghanees vrij kon inkoppen. De assist kwam van Donis Avdijaj, die vorig seizoen nog voor Willem II uitkwam. Deniz Türüç begon in de basis bij Fenerbahçe, terwijl Ferdi Kadioglu in de tweede helft inviel.