Kenneth Pérez over Feyenoord: ‘Ze hebben één heel groot probleem’

Het gebrek aan een goede spits is het grootste probleem voor Feyenoord, zo oordeelt Kenneth Pérez zondagavond bij FOX Sports. Eerste keus Nicolai Jörgensen kampt met een knieblessure en Dylan Vente is verhuurd aan RKC Waalwijk, waardoor de zeventienjarige Naoufal Bannis de enige 'echte' spits is in de selectie van trainer Jaap Stam. In de laatste vier duels koos Stam voor Luciano Narsingh in de punt van de aanval, maar dat experiment is volgens Pérez en Ronald de Boer geen succes.

"Ze hebben één heel groot probleem: ze hebben geen spits", analyseert Pérez bij Dit was het Weekend. Zondag boekte Feyenoord een 0-1 zege op Willem II dankzij een strafschop van Steven Berghuis. De aanvaller opereert vanaf de rechterflank, maar werd dit seizoen ook als spits gebruikt. Dat vond Pérez een betere optie. "Vandaag probeerden ze het weer met Narsingh. Als er iets is wat hij niet is, dan is het een spits. De beste keuze vond ik Berghuis in de spits. Dat is iemand die de bal kan vasthouden en slimme loopacties heeft. Narsingh is een heel ander type. Hij kan aan de zijkant spelen... Of niet."

De Deen merkte dat Feyenoord de diepte zocht tegen Willem II, maar niemand had om de bal op af te spelen. "Orkun Kökcü is ook niet een speler die in zulke situatie doorloopt en opduikt in het zestienmetergebied. Feyenoord ging daardoor in de breedte van het spel spelen, in plaats van in de diepte", merkt hij op. "Je mist een aanspeelpunt. Als Narsingh vandaag gevaarlijk werd, dan was het nadat hij uitweek naar de zijkant. Ik neem het hem niet kwalijk. Ik vind dat hij daar niet past. Ik snap de gedachte erachter wel: Feyenoord wil hem met zijn snelheid kunnen wegsturen bij counters. Maar in het algemeen heeft Feyenoord meer balbezit dan de tegenstander."

Ronald de Boer voegt eraan toe dat het voor een aanvaller heel anders is om vanaf de flank te spelen dan als centrumspits. "Het geeft een heel ander gevoel dan wanneer je centraal staat en tegenstanders van alle kanten om je heen staan. Aan de zijkant heb je je tegenstander voor je en dat is in principe een stuk makkelijker dan twee verdedigers die in je nek hijgen, en soms ook nog een verdedigende middenvelder die ervoor loopt. Je moet daar als speler geschikt voor zijn", aldus De Boer, die merkt dat Feyenoord een gebrek aan scorend vermogen heeft. "Jörgensen is normaal gesproken goed voor zeker tien à twintig goals. Jens Toornstra is ook een speler die goals maakt. Luis Sinisterra is iemand die heel lastig tot scoren komt."