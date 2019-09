Scorende Lukaku nieuw slachtoffer van Cagliari-fans met apengeluiden

Internazionale is koploper van de Serie A. De formatie van trainer Antonio Conte was zondagavond met 1-2 te sterk voor het Cagliari van onder anderen Radja Nainggolan. Het duel tussen Cagliari en Inter werd ontsierd door racistische uitlatingen van de fans van de thuisploeg. Marten de Roon en Hans Hateboer verloren tegelijkertijd van Torino (2-3), terwijl Lasse Schöne met Genoa Fiorentina aan de kant zette: 2-1.

Atalanta - Torino 2-3

Atalanta, met wederom Marten de Roon en Hans Hateboer in de startopstelling, moest na 45 minuten spelen genoegen nemen met een 1-1 ruststand. Kevin Bonifazi kopte de bezoekers halverwege het eerste bedrijf op voorsprong, maar Duvan Zapata maakte rap gelijk via Duvan Zapata. De aanvaller was na de pauze opnieuw trefzeker, maar Alejandro Berenguer zorgde er enkele minuten later voor dat zijn ploeg snel langszij kwam. Twintig minuten voor tijd bracht Armando Izzo de drie punten naar Turijn.

Cagliari - Internazionale 1-2

Radja Nainggolan nam het met Cagliari op tegen zijn oude ploeg Internazionale. De Belg moest halverwege de eerste helft slikken toen Lautaro Martinez de openingstreffer voor zijn rekening nam. In de tweede helft kwam Cagliari op 1-1 dankzij Joao Pedro, maar Inter wist alsnog drie punten te pakken. Aankoop Romelu Lukaku benutte een penalty en wist zodoende, na de 4-0 overwinning op Lecce, wederom op het scoreformulier te komen. Bij de penalty werd Lukaku volgens diverse media en journalisten racistisch bejegend door fans van Cagliari. De supporters van de Italiaanse club kwamen eerder al negatief in het nieuws vanwege racistische uitlatingen richting Moise Kean en Blaise Matuidi.

Genoa - Fiorentina 2-1

Genoa, met de van Ajax overgekomen Lasse Schöne opnieuw in de basis, wist relatief eenvoudig te winnen van Fiorentina. Cristian Zapata zette de thuisploeg op voorsprong en bij de 2-0 van Cristian Kouamé na ruim een uur spelen leek de overwinning in de tas. Erick Pulgar zorgde met zijn treffer een kwartier voor tijd nog voor wat twijfels, maar Genoa wist de zege over de streep te trekken.