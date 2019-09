‘Riedewald maakt op laatste dag transfer en wordt bevrijd van Londense tribune’

Jairo Riedewald is nadrukkelijk in beeld bij SC Paderborn, zo stelt Kicker zondagavond. De Duitse promovendus is in zijn zoektocht naar verdedigende versterkingen uitgekomen bij de tribuneklant van Crystal Palace en zet in op een huurperiode. Daarvoor heeft Paderborn nog een dag, want maandag sluit de transfermarkt.

Riedewald is volledig uit de gratie geraakt bij Crystal Palace, waar hij dit seizoen tijdens Premier League-wedstrijden niet eens op de bank mag zitten. In 2017 werd de verdediger annex middenvelder op aandringen van manager Frank de Boer aangetrokken bij de Londense club, maar na het ontslag van De Boer verloor Riedewald al snel het uitzicht op speeltijd.

In zijn eerste jaar kwam de 22-jarige Riedewald nog tot twaalf competitieduels, maar vorig seizoen kwam hij geen enkele minuut in actie in de Premier League. Alleen in bekerduels mocht Riedewald nog enkele keren opdraven. Bij Ajax debuteerde Riedewald al op zijn zeventiende en zou hij nog vier seizoenen in de hoofdmacht spelen. In totaal speelde hij in Amsterdam 63 competitiewedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.