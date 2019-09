PSV maakt ondanks magere vertoning geen fout in Waalwijk

PSV gaat met een positief gevoel de interlandperiode in. Op bezoek bij RKC Waalwijk boekte de ploeg van Mark van Bommel zondagavond een 1-3 overwinning, al ging het allesbehalve eenvoudig. PSV speelde pover, kwam voor rust op achterstand tegen de competitiegenoot en moest die marge na de rust wegpoetsen. Dat lukte met de nodige moeite; na de rust werd het veldspel wat beter na de nodige tactische omzettingen. PSV staat derde, met tien punten uit vier duels.

Steven Bergwijn begon in het Mandemakers Stadion aan zijn honderdste Eredivisie-duel voor PSV. De aanvaller, slechts 21 jaar en 328 dagen oud, werd na Willy van der Kuijlen (20 jaar, 313 dagen), Jetro Willems (21 jaar, 11 dagen), Adrie van Kraay (21 jaar, 171 dagen) en Boudewijn Zenden (21 jaar, 177 dagen) de jongste PSV’er die de barrière van honderd competitieduels doorbrak. Een prominente rol kon Bergwijn niet spelen, mede omdat PSV het moeilijk had in aanvallend opzicht. De worsteling van de bezoekers werd zorgelijker toen RKC vlak voor rust op voorsprong kwam.

Een afgeslagen aanval werd nieuw leven ingeblazen door Anas Tahiri; Stanley Elbers sprintte richting de achterlijn, hield de bal net binnen en vond Melle Meulensteen. De verdediger opende de score: 1-0. RKC had daarvoor al wat speldenprikjes uitgedeeld, terwijl PSV er nauwelijks uitkwam. Ook in het tweede bedrijf was het zwoegen voor PSV, dat na 64 minuten werd geholpen door Paul Quasten van RKC. Mohamed Ihattaren passeerde Meulensteen kinderlijk eenvoudig en gaf een strakke voorzet richting Donyell Malen. Quasten wilde de bal weghalen, maar passeerde daarmee zijn eigen doelman.

Het doelpunt diende voor PSV niet als bron van inspiratie. Het spel bleef niet erg indrukwekkend, maar toch slaagden de bezoekers erin om het duel naar zich toe te trekken. De 1-2 kwam op naam van Timo Baumgartl, die knap binnenschoot uit de draai. Denzel Dumfries won een kopduel van Henrico Drost en kreeg de bal bij Baumgartl, die snel handelde en zijn ploeg op voorsprong schoot. Een counteraanval leidde vervolgens tot de definitieve beslissing. Invallers Bruma en Kostas Mitroglou staken gezamenlijk het hele veld over en kwamen voor het doel van Etienne Vaessen. Bruma bediende Mitroglou, die eenvoudigerwijs zijn eerste Eredivisie-treffer maakte.