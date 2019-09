‘Matthijs de Ligt is erin getuind, hij had nooit naar Juventus moeten gaan’

Matthijs de Ligt heeft een verkeerde keuze gemaakt met zijn transfer naar Juventus, zo vindt Aad de Mos. De analist van praatprogramma Rondo denkt dat het speltype van Juventus veel minder goed aansluit op de kwaliteiten van De Ligt dan het voetbal van andere grootmachten die interesse hadden. Zaterdagavond kende de verdediger een onthutsend zwak debuut tegen Napoli, al boekte zijn ploeg wel een gelukkige 4-3 overwinning.

"Hij had niet naar die club moeten gaan, dat is het hele probleem", oordeelt De Mos bij het programma van Ziggo Sport. "Hij is op zijn best als hij leiding kan geven aan een verdediging, in mag schuiven bij balbezit en mag doordekken op zijn directe tegenstander. Maar als meneer Raiola zijn fee kan krijgen bij meneer Nedved, dan zal Raiola die pakken. Deze jongen (De Ligt, red.) is erin getuind. Hij had moeten kiezen voor Manchester City, Bayern München of Barcelona. Dan was hij dezelfde De Ligt geweest als bij Ajax."

De Mos stipt aan dat het voetbal van die clubs vergelijkbaar is met dat van Ajax. "Maar die jongen moet nu juist gaan afleren waar hij goed in was. Bij Juventus spelen allemaal veteranen die allemaal op hetzelfde lijntje moeten staan; bij balbezit mag je er niet uit stappen of doordekken. Daar heeft De Ligt moeite mee. Het is een intelligente jongen, die daarover gaat nadenken. Hij gaat twijfelen aan meneer Bonucci en meneer Chiellini, die 35 jaar (32 en 35, red.) zijn. Ik vind het zielig voor die jongen."

Dick Advocaat zegt 'helemaal niet bang' te zijn dat De Ligt het niet gaat redden en prijst zijn 'geweldige mentaliteit'. Spelersmakelaar Rob Jansen, die aan tafel zit maar zelf niet de belangen van De Ligt behartigt, had zelf het liefst gezien dat De Ligt voor een transfer naar Barcelona had gekozen. "Mede omdat Frenkie de Jong daar ook naartoe ging. Bij die club is een Nederlandse cultuur en een Cruijff-mentaliteit. De speelwijze past hem beter. En het is bekend dat ze hem heel graag wilden hebben."