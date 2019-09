Atlético heeft krachtige comeback in huis en pakt koppositie in Spanje

Atlético Madrid heeft zondagavond op het nippertje drie punten gepakt. De ploeg van trainer Diego Simeone won in het eigen Wanda Metropolitano met 3-2 van Eibar, de huidige nummer zestien van LaLiga. Door de overwinning staan los Colchoneros met negen punten uit drie wedstrijden op de eerste plek.

Eibar pakte in de eerste helft brutaal de leiding via Charles en even later verdubbelde Anaitz Arbilla de voorsprong: 2-0. Atlético drong vervolgens aan en mocht voor de onderbreking nog juichen dankzij João Félix. De jongeling kon profiteren van goed voorbereidend werk van Diego Costa, die zijn tegenstander van zich afhield en het overzicht behield: 2-1.

Na de thee maakte Vitolo bij een counter een mooie gelijkmaker door met buitenkant rechts raak te schieten: 2-2. Atlético ging daarna op zoek naar de winst, maar men leek genoegen te moeten nemen met een remise. Vlak voor tijd wist Thomas Partey echter alsnog toe te slaan, met drie punten voor Atlético als resultaat: 3-2.