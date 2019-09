Mauro Icardi staat voor spannende slotdag en moet kleur bekennen

De laatste dag van de zomerse transfermarkt kan spannend worden voor Mauro Icardi, zo meldt journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia zondagavond. De aanvaller van Internazionale heeft volgens sommige bronnen weliswaar zijn zinnen gezet op een langer verblijf in het Giuseppe Meazza, maar zou ook zomaar in Parijs kunnen belanden. Paris Saint-Germain zou inzetten op een huurdeal met Inter voor Icardi.

Het zou gaan om een verhuur voor de rest van het seizoen, mogelijk met optie tot koop. Essentieel is echter dat Icardi ervoor kiest om zijn contract in Milaan te verlengen vóórdat hij naar Frankrijk gaat, zo klinkt het. Momenteel ligt Icardi tot medio 2021 vast bij Inter. Op dit moment zouden gesprekken plaatsvinden tussen alle betrokken partijen. Atlético Madrid en Valencia zien ook wel wat in het huren van Icardi, die onlangs nog weigerde naar AS Monaco te gaan nadat de club uit de Ligue 1 een akkoord met Inter had bereikt over een transfer van 65 miljoen euro.

Inter wil dat Icardi zijn contract verlengt, omdat de club niet wil dat hij over twaalf maanden terugkeert van zijn verhuurperiode met nog maar één jaar voor de boeg. De spits zou dan al vanaf januari 2021 mogen onderhandelen met andere clubs over een transfervrij vertrek. Het is onduidelijk hoe Icardi aankijkt tegen een nieuw contract bij Inter. De Serie A-topscorer van 2014/15 en 2017/18 speelt sinds 2013 voor i Nerazzurri en kwam tot 111 doelpunten in 188 competitieduels. Bij Inter wordt hij echter niet meer nodig geacht.

De slotdag van de transfermarkt zou voor Icardi daarom zomaar zijn laatste kans kunnen vormen om de komende maanden aan spelen toe te komen. De Argentijn wordt al maandenlang geïsoleerd door Inter, nadat hij in februari zijn aanvoerdersband moest inleveren. Zelf wil hij weer toegelaten worden tot de groepstraining en daarom werkt hij met zijn vrouw annex zaakwaarnemer Wanda Nara aan een rechtszaak. Icardi eist een schadevergoeding van anderhalf miljoen euro.