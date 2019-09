AS Roma houdt ternauwernood punt over aan spectaculaire stadsderby

De Romeinse derby tussen Lazio en AS Roma is zondagavond geëindigd in een 1-1 gelijkspel. In een enerverende burenruzie vol kansen kwamen de bezoekers op voorsprong vanaf elf meter, maar die werd in de tweede helft uit handen gegeven. In de 92ste minuut leek Lazio er zelfs met de winst vandoor te gaan, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Justin Kluivert zou aanvankelijk op de bank zitten in de Romeinse derby, maar doordat Davide Zappacosta in de warming-up geblesseerd raakte, mocht de ex-Ajacied alsnog starten. Alessandro Florenzi werd daardoor de rechtsback. In de zeer aantrekkelijke eerste helft werd maar liefst vijf keer de paal geraakt; drie keer door Lazio, twee keer door Nicolo Zaniolo van de uitploeg.

Tussen die pogingen op het aluminium in was Roma in de zeventiende minuut op voorsprong gekomen. Een handsbal van Sergej Milinkovic-Savic werd bestraft, waarna Aleksandar Kolarov niet faalde vanaf elf meter: 1-0. In de tweede helft gaf Roma de overwinning echter uit handen, nadat Kolarov knullig werd afgetroefd aan de zijlijn en Luis Alberto uiteindelijk kon afronden: 1-1. In de absolute slotfase dacht Manuel Lazzari de 2-1 binnen te schieten, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat aangever Jony buitenspel stond.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 2 2 0 0 5 6 2 Juventus 2 2 0 0 2 6 3 Torino 2 2 0 0 2 6 4 Lazio 2 1 1 0 3 4 5 Genoa 2 1 1 0 1 4 6 Bologna 2 1 1 0 1 4 7 Sassuolo 2 1 0 1 2 3 8 Parma 2 1 0 1 1 3 9 Napoli 2 1 0 1 0 3 10 Atalanta 2 1 0 1 0 3 11 AC Milan 2 1 0 1 0 3 12 Brescia 2 1 0 1 0 3 13 Udinese 2 1 0 1 -1 3 14 AS Roma 2 0 2 0 0 2 15 Hellas Verona 1 0 1 0 0 1 16 Lecce 1 0 0 1 0 0 17 Fiorentina 2 0 0 2 -2 0 18 SPAL 2 0 0 2 -2 0 19 Cagliari 2 0 0 2 -2 0 20 Sampdoria 2 0 0 2 -6 0