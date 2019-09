Mark van Bommel zag doelpunt van Quincy Promes vol ongenoegen op tv

Mark van Bommel denkt dat het openingsdoelpunt van Ajax, zondag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-4), te danken was aan het kunstgrasveld op Het Kasteel. Quincy Promes werd na 24 minuten gelanceerd door een lange bal van Lisandro Martínez, zag de bal hoog opstuiten voor zijn voet en schoot hard raak. Van Bommel, trainer van titelconcurrent PSV, was niet blij om dat te zien.

"Ik heb een hekel aan kunstgras", zegt hij vlak voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, dat sinds dit seizoen weer op natuurgras speelt. "Ik weet niet of je vanmiddag naar het voetbal hebt gekeken, maar de goal van Quincy Promes was een typische kunstgrasgoal. Normaal stuitert de bal een beetje door, waardoor je moet doorlopen, maar nu stuitert de bal recht omhoog. Hij maakt hem goed af, maar het was een typische kunstgrasgoal."

In de studio van FOX Sports stelt Ronald de Boer dat kunstgras niet het enige probleem is in de Eredivisie. "Ik zie vaak ook heel slechte grasvelden. Als ik dan in het buitenland ben, vraag ik me af hoe dat kan. Waarom is het in Engeland wel altijd top? Het gaat natuurlijk om geld, maar we doen alsof er totaal geen geld is bij de clubs in Nederland. Bij de topclubs is het soms ook niet goed. Het moet gewoon goed geregeld worden."

"Het heeft ook te maken met de kwaliteit en de kennis van de mensen die daar werken", voegt De Boer daaraan toe. Tafelgenoot Kenneth Pérez is echter positiever over de grasmatten van de Eredivisionisten. "PSV heeft echt een goede mat, Feyenoord heeft een uitstekende mat en Ajax heeft het na zoveel jaar ook goed voor elkaar. In het algemeen vind ik de natuurgrasmatten in de Eredivisie goed. De kunstgrasvelden daarentegen, die zien er niet uit."