Anderlecht beleeft zeldzaam hoogtepunt in crisis met verrassende zege

Anderlecht heeft voor het eerst dit seizoen gewonnen in de Jupiler Pro League. De ploeg van Simon Davies en speler/coach Vincent Kompany was in eigen huis te sterk voor koploper Standard Luik: 1-0. Door de eerste drie punten krabbelt Paars-Wit langzaam uit een diep dal waar het zich sinds het begin van het seizoen in bevindt.

Anderlecht is erbarmelijk aan het seizoen begonnen. In de eerste vijf wedstrijden werden slechts twee punten gepakt, waardoor de ploeg onderin de ranglijst terug te vinden was. Tot overmaat van ramp raakte Kompany onlangs geblesseerd en staat de aanvoerder een maand buitenspel. Zondag viel er echter een zeldzaam lichtpuntje te noteren voor Anderlecht.

Paars-Wit, met Philippe Sandler in de basis en Michel Vlap en Derrick Luckassen op de bank, wist zondagavond in eigen huis Standard Luik met 1-0 te verslaan door een treffer van Alexis Saelemaekers na een halfuur spelen. Anderlecht klimt zodoende naar de dertiende plek en heeft vijf punten verzameld. Standard Luik blijft door de nederlaag op twaalf punten steken, maar is nog altijd koploper.

