Lof voor statement Erik ten Hag: ‘Het is een aardige beschuldiging’

Erik ten Hag liet na afloop van de 1-4 zege tegen Sparta Rotterdam weten dat hij niet naar het gala van Voetballer van het Jaar gaat, een evenement georganiseerd door onder meer De Telegraaf. De trainer is niet gediend van de recente berichtgeving van de krant. Ronald de Boer en Kenneth Pérez begrijpen de actie van Ten Hag wel.

De krant meldde onder meer dat Ten Hag de selectie niet meer volledig onder controle had, waarbij Hakim Ziyech en Dusan Tadic na het vertrek van Alfred Schreuder nauwelijks vertrouwen hadden in de technische staf. "Ik heb zoveel insinuaties en suggesties gehoord. Ik ga uit van loyaliteit en vertrouwen. Ik ga niet gezellig doen met mensen die suggestief zijn", aldus Ten Hag.

De Boer begrijpt waarom de trainer maandag niet bij het gala is. "Terecht natuurlijk. Of je moet met bewijzen komen als je het opschrijft", zegt de analist bij FOX Sports. "Je hebt bronnen, maar het is toch gissen. Alfred Schreuder bij Hoffenheim (die in zijn Ajax-tijd zou hebben gelekt naar de media, red.) zei ook al dat het niet zo was. Dan gaat hij toch niet bij zo'n gala zitten?!"

Pérez denkt dat het diep zit bij Ten Hag. "Hij heeft het gevoel dat De Telegraaf op de man speelt, dat ze zitten te wachten tot het misgaat”, zegt de Deen. "De suggestie dat een aantal spelers niet meer met hem wil samenwerken, is wel een aardige beschuldiging als dat niet klopt. Want dat ondermijnt wel het gezag van de trainer, zonder dat je daar echt bewijs voor hebt.”

De oud-middenvelder begrijpt waarom Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf en regelmatig op televisie te bewonderen, nu wordt aangepakt. "Het is een aardige gozer, maar de krant is ontzettend met Ten Hag bezig. Hoe je het ook wendt of keert: de krant heeft wel het verkeerde spoor gevolgd", doelt Pérez op de goede resultaten van de Amsterdammers.