Arsenal knokt zich via Lacazette en Aubameyang terug in derby

Arsenal heeft zich zondag in de stadsderby tegen Tottenham Hotspur teruggeknokt naar een gelijkspel. De ploeg van Unai Emery kwam voor eigen publiek op een 0-2 achterstand, maar poetste die marge weg via treffers van Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal neemt de vijfde plek over in de Premier League na de puntendeling; Tottenham Hotspur staat negende.

De derby van Noord-Londen werd binnen tien minuten opengebroken door Christian Eriksen. De openingstreffer kwam voort uit een counter. Heung-Min Son hield de bal goed bij zich op het middenveld, alvorens Erik Lamela weg te sturen. Het lage schot van de Argentijn werd nog gekeerd door doelman Bernd Leno, maar de rebound was een prooi voor Eriksen. Het leek erop dat Leno het eerste schot had kunnen klemmen, maar ook David Luiz en Sokratis Papastathopoulos stonden in de opbouw niet goed opgesteld en lieten zich daardoor makkelijk aftroeven. Leno liet zich na het doelpunt evenwel van zijn betere kant zien, door schoten van Eriksen en Son te pareren.

Leno strekte zich zes minuten voor rust opnieuw; een vrije trap van Eriksen werd op fraaie wijze uit het doel gehouden door de Duitser. Maar hij moest een antwoord schuldig blijven toen Harry Kane zich mocht ontfermen over een penalty, na een onbesuisde overtreding van Granit Xhaka op Son in het strafschopgebied. Het zag er plots heel goed uit voor Tottenham Hotspur in het Emirates Stadium, maar de bezoekers slaagden er niet in om de 0-2 voorsprong tot aan de rust te verdedigen. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Tottenham Hotspur een bal niet goed weg, en via Nicolas Pépé kwam het leer terecht bij Lacazette. Die speelde zich handig vrij en schoot vanbinnen het strafschopgebied hard raak: 1-2.

Tottenham Hotspur oogde bij tijd en wijle kwetsbaar achterin, maar bezorgde Arsenal met scherpe counters de nodige problemen. Dat bleef ook zo na de rust: een tegenaanval leidde bijna tot een goal van Son, wiens schot van richting werd veranderd door Xhaka en gekeerd werd door Leno. Collega-doelman Hugo Lloris haalde een schot van Mattéo Guendouzi met zijn vingertoppen net uit de benedenhoek, kort voordat Kane snoeihard de linkerpaal trof vanuit een vrijwel onmogelijke hoek. Een venijnig afstandsschot van invaller Dani Ceballos werd door Lloris uit het doel gehouden.

Beide ploegen kregen dus kansen om de stand te veranderen en dat lukte Arsenal uiteindelijk twintig minuten voor tijd. Aubameyang werd gelanceerd door een fraaie pass van Guendouzi, dook op achter Jan Vertonghen en schoot de 2-2 tegen de touwen. Arsenal drukte Tottenham Hotspur steeds dieper terug op de eigen helft en leek tien minuten voor tijd op voorsprong te komen, nadat Sokratis een voorzet van Sead Kolasinac tot doelpunt promoveerde. De linksback stond echter buitenspel toen hij werd bediend en zodoende werd de treffer afgekeurd.