Jaap Stam foetert: ‘Je mag niks zeggen, want dan is hij op zijn pik getrapt’

Jaap Stam is niet blij met het optreden van Bas Nijhuis in de wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord (0-1). De trainer van de Rotterdammers kreeg het tijdens de wedstrijd verbaal aan de stok met de arbiter en de vete blijkt na afloop nog niet beslecht. Op het veld liet Stam zijn onvrede blijken na gele kaarten voor Edgar Ié en Ridgeciano Haps; laatstgenoemde kreeg zijn kaart voor protesteren.

Bij FOX Sports krijgt Stam het statement voorgelegd dat hij in de eerste helft ontevreden was over Nijhuis. "Nou, ook bij vlagen in de tweede helft. En op het einde. Ik vind dat hij heel negatief fluit en heel veel tegen ons fluit. Blijkbaar mag je daar niets van zeggen, want dan is meneer op zijn pik getrapt. Ik kan daar niet zo goed tegen. Net als hij er niet zo goed tegen kan dat ik druk ben langs de lijn, kan ik niet tegen zijn gedrag op het veld", foetert Stam.

"We kunnen allemaal wel voor de televisie zitten, dingen roepen, praten en een boek schrijven, maar we moeten wel even normaal met elkaar omgaan", aldus Stam, die mogelijk refereert aan een door Eddy van der Ley geschreven boek over Nijhuis, en aan diens vele tv-optredens bij Veronica Inside. Over het verloop van de wedstrijd is de trainer van Feyenoord beter te spreken, al vindt hij dat er nog genoeg ruimte voor verbetering is.

"Ik vind het heel belangrijk dat we een wedstrijd winnen, want dit hadden we nodig. Wij hebben een dubbel zo zwaar programma als de meeste ploegen in de Eredivisie en daar moet je op dit moment ook rekening mee houden", vindt Stam. "Het kan altijd beter, maar we creëerden toch wat mogelijkheden en gaven niets weg. De jongens waren gretig en gingen ervoor. In de eerste helft waren we iets te gehaast en leverden we ballen snel in. We hadden iets gecontroleerder kunnen spelen, maar je zag wel dat de jongens graag wilden. We zijn heel blij met deze punten."