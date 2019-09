Jasper Cillessen en Valencia danken het aluminium en Dani Parejo

Valencia heeft zondag na een moeizame eerste helft weten te winnen van Mallorca. De Spaanse subtopper, met Jasper Cillessen negentig minuten op doel, moest overleven in de beginfase, maar liep daarna uit op een comfortabele zege: 2-0. Twee rake penalty's van Dani Parejo bleek voldoende voor de drie punten voor los Che.

Valencia had het in de beginfase zeer lastig met Mallorca. De bezoekers waren in de eerste tien minuten al meerdere keren dicht bij de openingstreffer, maar zowel het aluminium als Cillessen hield de thuisploeg op de been. Even later was Mallorca wederom dicht bij de 0-1, maar dit keer stuitte Lago Junior op de paal.

Dani Parejo wist zijn ploeg uiteindelijk naar de overwinning te loodsen. De aanvallende middenvelder mocht laat in de eerste helft vanaf elf meter raak schieten en ook na de thee wist hij een penalty te benutten: 2-0. Het betekende de eerste overwinning van Valencia dit seizoen in LaLiga, waardoor de club nu in de middenmoot is terug te vinden.