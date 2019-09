Ziyech hoogst verbaasd over suggestie Koeman: ‘Ook weer zoiets geks’

Hakim Ziyech is na afloop van de met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen Sparta Rotterdam blij met de drie punten. De middenvelder van Ajax wil niet spreken van een 'speelkwartier', maar erkent dat de Eredivisie steeds minder een uitdaging is. "Ik heb vorig jaar ook al gezegd: de competitie is niet meer echt een uitdaging", zegt Ziyech bij de NOS.

"Het is aan mij om nog belangrijk te zijn en het uiterste eruit te halen door belangrijk te zijn voor het team", aldus de Marokkaans international. Menig voetbalfan had Ziyech graag in Oranje zien spelen. Bondscoach Ronald Koeman suggereerde vorige week volgens de verslaggever van de NOS bij Studio Voetbal dat Marokkaanse spelers met een dubbele nationaliteit een premie krijgen van de bond als men kiest voor een interlandcarrière bij Marokko.

Ziyech weet van niets, zo geeft hij zondag aan. "Ik weet dat mensen tegenwoordig de gekste dingen verzinnen. Dit is ook weer zoiets geks. Nee, niets van waar. Ik weet daar niets van. Zeventig procent neemt dat dan klakkeloos over. Als je een beetje logisch nadenkt: welke bond betaalt geld om voor een bepaald land te kiezen? Geen één toch?"

Diverse spelers uit de Eredivisie hebben in de afgelopen jaren voor de nationale ploeg van Marokko gekozen in plaats van Oranje, zoals Ziyech, Noussair Mazraoui en Oussama Idrissi. Momenteel is er veel te doen om de keuze van Mohamed Ihattaren. Zowel de Nederlandse als de Marokkaanse voetbalbond hoopt de middenvelder van PSV in te lijven.