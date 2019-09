Lille OSC maakt zestien dagen voor duel met Ajax bijzonder povere indruk

Lille OSC is zondagmiddag aangelopen tegen een nederlaag bij Stade Reims. De eerste tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League maakte een onmachtige indruk in het Stade Auguste-Delaune en ging met 2-0 onderuit. Door een rode kaart van Yusuf Yazici speelden de bezoekers een groot gedeelte van de tweede helft met tien man.

De nederlaag volgt vier dagen na een veelbelovende 3-0 overwinning op Saint-Étienne. Het spel van Lille leek in de verste verte niet op het voetbal van woensdag. Lille, voor het eerst met de van Bayern München overgekomen Renato Sanches op het middenveld, werd in het eerste kwartier met de rug tegen de muur gezet. Stade Reims had het vizier echter niet op scherp staan, waarna het tempo daalde en de fouten toenamen bij beide ploegen.

Ook na rust begon Stade Reims scherp en dankzij een tweede gele kaart van Yazici werd het makkelijker voor de thuisploeg om openingen te vinden. Doelman Mike Maignan van Lille bracht nog redding op een krachtig schot van Rémi Oudin, maar drie minuten later beging José Fonte een overtreding op de voortdurend dreigende Moussa Doumbia en ontfermde de Malinees zich zelf met succes over de daaropvolgende penalty: 1-0.

Vlak voor tijd verdubbelde Oudin de marge uit een vrije trap. Lille kon in de blessuretijd nog op 2-1 komen, toen het een strafschop kreeg na een overtreding van Yunis Abdelhamid, maar de inzet van Jonathan Bamba werd gepareerd door doelman Predrag Rajkovic. Lille speelt op vrijdag 13 september nog een thuiswedstrijd tegen Angers; vier dagen later reist de ploeg af naar Amsterdam voor een krachtmeting met Ajax.