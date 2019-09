Been kijkt ogen uit bij Ajax: ‘Een verhaal apart, hij steekt overal bovenuit'

Wat Mario Been betreft, was Hakim Ziyech zondag de grote uitblinker in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax (1-4). De buitenspeler van Ajax nam twee doelpunten voor zijn rekening op Het Kasteel: hij maakte na een halfuur de 0-2 en na een uur de 0-4. "Ziyech is natuurlijk een verhaal apart. Die jongen steekt met kop en schouders overal bovenuit", zegt Been, analist van FOX Sports, na afloop van de wedstrijd.

Beide keren fungeerde Dusan Tadic als aangever. Bij het doelpunt in de tweede helft nam Ziyech de bal ineens uit de lucht na een voorzet van Tadic vanaf de linkerflank. "Hij weet waar hij moet staan, maar ook wanneer hij de bal moet raken. Hij laat de bal eigenlijk gewoon ‘vallen’ en heeft al gezien waar de keeper staat", reflecteert Been op de treffer. "Dit zijn aparte kwaliteiten die spelers hebben. Die maken dan ook het verschil."

"Hij was vandaag weer heel bepalend, met twee doelpunten", voegt Been daaraan toe. Wel vond hij dat Ziyech veel te veel ruimte kreeg van de achterhoede van Sparta. "Elementaire fouten waren toch het probleem van Sparta: je moet rugdekking geven, lopende mensen oppakken en je niet uit laten spelen in een één-op-één-situatie." Behalve Ziyech krijgt ook Tadic complimenten van Been: de Serviër kwam ook zelf tot scoren vanaf de strafschopstip. "Hij heeft zeven duels achter elkaar gescoord in de Eredivisie. Rafael van der Vaart was de laatste die dat lukte bij Ajax."

Been merkt dat Ajax meer vastigheden in het elftal krijgt. "Ik denk dat ze nog steeds een beetje zoekende zijn, al zie je nu wel wat meer contouren, met Lisandro Martínez en Edson Álvarez op het middenveld. Die jongens doen het uitstekend", vindt de voormalig trainer van onder meer Feyenoord. "Ze zijn goed aan de bal, met name Martínez. Hij heeft oog voor lopende mensen; het is gewoon een geweldige speler. Met deze selectie is Ajax enorm sterk."