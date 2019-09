Ten Hag skipt gala: ‘Ik ga niet gezellig doen met mensen die suggestief zijn’

Erik ten Hag is maandag niet aanwezig bij het Voetballer van het Jaar Gala in Hilversum. De trainer van Ajax voelt zich naar eigen zeggen niet geroepen om acte de présence te geven, na wat er 'de afgelopen tijd is gebeurd'. Ten Hag doelt op de berichtgeving van De Telegraaf, de organisator van het gala. "Ik ga niet gezellig doen met mensen die suggestief zijn", aldus de oefenmeester in gesprek met FOX Sports.

Valentijn Driessen, chef sport van de krant, meldde onlangs dat Hakim Ziyech en Dusan Tadic niet goed overweg kunnen met Ten Hag; ze zouden zijn vertrokken assistent-trainer Alfred Schreuder erg missen. Schreuder zou dat verhaal zelf hebben gelekt. Na de zege op APOEL Nicosia van woensdagavond veroordeelde Driessen in een column de vele wijzigingen die Ten Hag doorvoerde in zijn opstelling. 'De Tukker was in paniek geraakt', concludeerde Driessen.

"Ik heb zoveel insinuaties en suggesties gehoord. Ik ga uit van loyaliteit en vertrouwen", reageert Ten Hag op zijn samenwerking met Schreuder. "We hebben succesvol samengewerkt en een heel mooi seizoen gehad, maar dat is afgesloten. We zijn bezig aan een nieuw seizoen met een nieuw team eromheen. Ik ga niet naar het gala. Het is jammer, want Ajax zal met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Dusan Tadic in de prijzen vallen. Ik was toch hun trainer."

Mario Been, analist van FOX Sports, heeft begrip voor de keuze van Ten Hag. "Als je ziet dat verhalen de wereld in worden geslingerd die niets met voetbal te maken hebben, zonder enige argumentatie of eerlijkheid... Daar heb ik ook vaak veel moeite mee", stelt Been, die eraan toevoegt dat het verhaal over Tadic en Ziyech door de spelers werd tegengesproken. "Laten we het bij het voetbal houden."

Been noemt het 'logisch' dat Ajax in de prijzen zal vallen op het gala, gezien het seizoen dat de club achter de rug heeft. "Het is jammer dat de trainer er dan niet bij is, maar ik begrijp zijn statement. Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan." Overigens keerden de meegereisde supporters van Ajax zich zondagmiddag tijdens het duel met Sparta Rotterdam (1-4 zege) ook tegen de krant en Driessen. "De krant van Valentijn, Valentijn, Valentijn. De krant van Valentijn staat vol met leugens en chagrijn. Ze liegen, bedriegen, supporters zijn het zat. Dus Ajax, dus Ajax, eruit nu met die rat", zongen ze.