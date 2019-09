Dubbelslag Richarlison en eerste doelpunt Iwobi bezorgen Everton zege

Everton en Wolverhampton Wanderers schotelden het publiek op Goodison Park zondagmiddag een heerlijke wedstrijd voor, met the Toffees als winnaar van het doelpuntenfestijn: 3-2. Richarlison had met twee doelpunten een zeer groot aandeel in de zege, terwijl Alex Iwobi zijn eerste competitiedoelpunt voor Everton liet aantekenen.

Het Everton-publiek had al na vijf minuten reden tot juichen. De van Juventus overgenomen Moise Kean profiteerde optimaal van geschutter in de Wolves-verdediging en gaf de bal vervolgens mee aan Richarlison, die heel beheerst voor de openingstreffer zorgde. Romain Saïss trok de stand echter alweer vier minuten later gelijk door de bal van dichtbij over de doellijn te werken. Het goede voorbeidende werk was van Adama Traoré, die Everton-back Lucas Digne het nakijken gaf.

Everton liet zich echter niet uit het veld slaan door de snelle gelijkmaker van the Wolves, daar Iwobi de voorsprong na een kwartier spelen alweer herstelde. De van Arsenal overgekomen aanvaller kopte raak na een afgemeten voorzet van Gylfi Sigurdsson. De bezoekers uit Wolverhampton, die zich donderdag ten koste van Torino wisten te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, waren niet bij machte om in de eerste helft nog iets terug te doen.

Het venijn van de aantrekkelijke wedstrijd op Goodison zat duidelijk in de staart. Raúl Jiménez bracht de uitspelende ploeg een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. Willy Boly verlengde een verre ingooi, waarna de Mexicaanse aanvaller wist te scoren. Everton toonde echter wederom veerkracht en het was uitblinker Richarlison die een fraaie voorzet van Digne vanaf de zijkant tot doelpunt wist te verwerken. Het elftal van manager Marco Silva stijgt door de zesde opeenvolgende zege op eigen veld naar de vijfde plaats in de Premier League.