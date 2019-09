Didier Lamkel Zé en Sinan Bolat gaan op de vuist bij training Antwerp

Didier Lamkel Zé blijft voor rumoer zorgen bij Royal Antwerp, zo meldt Het Laatste Nieuws. Tijdens de training van zaterdag ontstond een woordenwisseling tussen de aanvaller en doelman Sinan Bolat, waarna Lamkel Zé zijn ploeggenoot te lijf zijn gegaan. Volgens de krant zijn 'enkele rake klappen' uitgedeeld tijdens de ruzie. Lamkel Zé is bestraft en behoort niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met Zulte Waregem van zondagavond.

Ook Bolat ontbreekt, maar dat zou komen door een blessure. Daardoor reist derde keus Yves De Winter, voormalig doelman van De Graafschap, AZ en Roda JC Kerkrade, mee naar Waregem. Ondertussen werkt Lamkel Zé zich nog dieper in de nesten bij Antwerp. Donderdag kreeg hij een rode kaart in het duel met AZ in de laatste voorronde van de Europa League, nadat hij scoorde en over de boarding sprong om zijn treffer te vieren. Het betekende een tweede gele prent voor de Kameroener.

Eind juni werd Lamkel Zé al ruim een maand naar de B-selectie gedirigeerd, nadat hij weigerde te komen opdagen bij de training van Antwerp. Hij gaf de voorkeur aan een vakantie in Nice met zijn vriend Nando Nöstlinger, sinds deze zomer middenvelder van RKC Waalwijk. Het Laatste Nieuws noemt de ruzie met Bolat de 'zoveelste negatieve uitspatting'. "Hoe lang blijven ze dit nog tolereren bij de Great Old? ", vraagt de krant zich af.

Antwerp wil niet reageren op de kwestie. Als Lamkel Zé op dinsdag, na het verstrijken van de transferdeadline, nog voor Antwerp speelt, dan wordt bekeken wat de 'eventuele gevolgen' zijn voor de aanvaller. Het duel met Zulte Waregem begint om 20.00 uur. Antwerp begon het seizoen met drie zeges uit de eerste vier wedstrijden in de Pro League.