Ajax wint in Rotterdam en gaat met goed gevoel interlandperiode in

Ajax gaat met een goed gevoel de interlandperiode in. Het team van Erik ten Hag boekte zondag in de Eredivisie een eenvoudige overwinning op Sparta Rotterdam. De doelpuntenproductie van de Amsterdammers op Het Kasteel werd evenredig over de helften verdeeld: 1-4. Door de zege komt Ajax op tien punten uit vier duels en gaat men voorlopig alleen aan kop. Sparta, dat de eerste nederlaag van het seizoen leed, staat op acht punten uit vijf wedstrijden.

Sparta begon goed en fel aan de wedstrijd en met name Halil Dervisoglu nam het voortouw. De ploeg van Henk Fraser zette Ajax onder druk, maar heel gevaarlijk kon Sparta niet worden. Lisandro Martinez was na twintig minuten spelen dicht bij de openingstreffer. De bal belandt via Tim Coremans plots voor de voeten van de Argentijn, die met een bekeken lob de keeper probeerde te verrassen. De bal ging echter naast.

Luttele minuten later was Jurgen Mattheij dicht bij een kopdoelpunt, maar Hakim Ziyech voorkwam in de doelmond met zijn knie een achterstand voor Ajax. Een belangrijk moment, daar het team van Ten Hag een minuut later op 0-1 kwam. Martinez stuurde Promes weg en de aanvaller schoot het leer diagonaal achter Coremans. Zes minuten later werd het al 0-2, toen Ziyech door de defensie van Sparta over het hoofd werd gezien na een corner. Na voorbereidend werk van Dusan Tadic tikte de spelmaker de tweede treffer binnen.

Ajax trok het duel in de tweede helft definitief naar zich toe. Ten Hag koos na nog geen tien minuten ervoor om David Neres te vervangen door Klaas-Jan Huntelaar, al leek de Braziliaan daar niet blij mee. Na nog geen uur spelen verscheen de 0-3 op het scorebord, na een handsbal van Dirk Abels. Arbiter Jochem Kamphuis legde de bal in eerste instantie niet op de stip, maar de VAR greep in en Tadic verschalkte Coremans vanaf elf meter.

De 0-4 volgde al snel: Tadic gaf de bal vanaf links voor op Ziyech, die met een mooie volley de bal naar de verre hoek stuurde. Ondanks de ruime achterstand nam Fraser meer risico en bracht hij Lars Veldwijk in voor Dante Rigo. Op aangeven van Bryan Smeets tikte Dervisoglu van dichtbij een kwartier voor tijd de eretreffer binnen. In een verder rommelige slotfase probeerden beide teams nog meer doelpunten maken, maar het bleef bij 1-4.