MVV verslaat Roda JC in wederom tumultueus verlopen derby

MVV Maastricht heeft zondagmiddag in een tumultueuze derby met 1-0 gewonnen van Roda JC Kerkrade. Het duel in De Geusselt werd in de eerste helft vijf minuten stilgelegd door scheidsrechter Christiaan Bax omdat supporters van MVV met drank en andere voorwerpen gooiden richting Jordy Croux. De aanvaller ruilde de club uit Maastricht deze zomer in voor Roda JC, wat voor nogal wat ergernis heeft gezorgd.

Croux werd niet alleen verbaal aangepakt. Er was ook een spandoek zichtbaar waarop de Belgische aanvaller voor ‘Judas’ werd uitgemaakt. Bax kondigde in de 41ste minuut een afkoelingsperiode aan omdat de gemoederen bij beide supportersgroeperingen oververhit was geraakt. Croux werd bij het nemen van een hoekschop bekogeld door woedende MVV-supporters, waarna beide ploegen op last van Bax richting de kleedkamer gingen. Ongeveer vijf minuten later werd de Limburgse derby weer hervat. Korte tijd later gingen MVV en Roda JC opnieuw van het veld, maar nu vanwege het rustsignaal.

Kort na de hervatting tekende Serhat Kot voor de 1-0 van MVV, na een goede voorzet vanaf de zijkant. Roda JC slaagde er in het restant van de ontmoeting in Maastricht niet in om de gelijkmaker te forceren, waardoor de slechte seizoensstart een vervolg krijgt. De Koempels verzamelde slechts een punt uit de eerste vier wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl MVV dankzij de thuiszege aansluiting heeft gevonden met de middenmoot.

Het is overigens niet de eerste keer dat het treffen tussen MVV en Roda voor wangedrag van supporters zorgt. Ook de confrontaties tussen beide Limburgse clubs in 2017 en 2018 leverden de nodige incidenten op de tribune op. Rondom de competitiewedstrijd van november vorig jaar in Maastricht verrichtte de politie zeventien arrestaties. Mede door de zomerse transfer van Croux van MVV naar Roda sloeg de pan zondagmiddag dus wederom in de pan.