Celtic geeft Feyenoord goede voorbeeld; spijkerharde tackles op beeld

Celtic heeft zondagmiddag de eerste Old Firm van deze jaargang winnend afgesloten. Het elftal van manager Neil Lennon wist buurman Rangers FC met 0-2 te verslaan in een bij vlagen spijkerharde wedstrijd. Odsonne Edouard en Jonny Hayes tekenden voor de doelpunten in de derby op Ibrox Park. Celtic loopt door de zege drie punten uit op Rangers en gaat met twaalf punten uit vier duels alleen aan kop in de Schotse Premier League.

De immer beladen stadsderby van Glasgow stond in de beginfase ouderwets bol van de spanning, zonder dat beide ploegen goed voetbal op de mat wisten te leggen. Rangers-aanvaller Jermain Defoe loerde op de ruimte achter de Celtic-defensie, maar het lukte de ervaren aanvaller niet om echt gevaarlijk te worden. Echt grote kansen bleven uit voor Rangers, terwijl Celtic redelijk eenvoudig op de been bleef in verdedigend opzicht.

De bezoekers namen gaandeweg de eerste helft meer en meer het heft in handen, wat in de 32ste minuut resulteerde in de openingstreffer op Ibrox. Verdediger Connor Goldson ging in de fout bij een terugspeelbal, waar Celtic optimaal van profiteerde. Edouard was het laatste station van een snelle counter en de Franse aanvaller liet vervolgens doelman Allan McGregor kansloos met een geplaatste schuiver.

Rangers, tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League, ging in de tweede helft naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar de ploeg van manager Steven Gerrard was niet bij machte om het Celtic echt lastig te maken. The Bhoys maakten ver in blessuretijd aan alle spanning een einde toen Hayes een rebound in een leeg doel wist te schieten. Kort daarna kreeg Jordan Jones een rode kaart voorgehouden wegens een schandalige tackle op Celtic-verdediger Moritz Bauer. Al met al een teleurstellende dag voor Rangers, dat Celtic drie punten ziet uitlopen in de stand.