Erik ten Hag verklaart wijziging: ‘Vandaar dat Dusan Tadic daar staat’

Erik ten Hag voerde voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam één wijziging door in zijn basiself. Klaas-Jan Huntelaar zit op de reservebank, waardoor Dusan Tadic in de spits speelt en Quincy Promes een basisplaats heeft als aanvallende middenvelder. Ten Hag legt voor de camera van FOX Sports uit waarom hij dat besluit heeft genomen.

“Dat is ook een beetje tactisch. Het centrum van Sparta is niet al te beweeglijk, ze hebben moeite met lopende spitsen. Vandaar dat Tadic daar staat”, legt Ten Hag uit. Hakim Ziyech speelt op Het Kasteel in principe als rechtsbuiten, David Neres als linksbuiten en Quincy Promes als meest aanvallende middenvelder. “We kunnen roteren, het kan ook zijn dat Ziyech op tien komt.”

Ondanks dat Noussair Mazraoui weer beschikbaar is, kiest Ten Hag andermaal voor de achttienjarige Sergiño Dest. “Hij doet het goed, dan moet je het belonen. Ik ben heel benieuwd of hij het kan omzetten. Want je bent jong en je krijgt complimenten, hoe ga je daarmee om?”, stelt de oefenmeester van Ajax. Hij houdt tevens vast aan het controlerende blok op het middenveld, bestaande uit Edson Álvarez en Lisandro Martínez.

“Álvarez heb ik het laatste jaar in Mexico alleen maar om het middenveld zien spelen. Ik vind dat ze het goed deden. Natuurlijk zitten er foutjes in, maar dat is logisch als je voor het eerst samenspeelt. Ik denk dat het van wedstrijd tot wedstrijd beter kan gaan”, verklaart Ten Hag. Hij verwacht een defensief Sparta, dat met een aangepaste formatie aantreedt. “Het is totaal aangepast, het is niet zo belangrijk hoe je het systeem noemt. Ze gaan waarschijnlijk terug en de ruimtes klein houden, daar moeten wij een oplossing voor vinden. Het betekent dat we mensen eruit moeten trekken, tussen de linies moeten komen en veel lopende mensen moeten hebben.”

“Volgens mij hebben een aantal ploegen nu compact en verdedigend tegen Ajax gespeeld en daar komen zelfs zij moeilijk doorheen”, antwoordt Sparta-trainer Henk Fraser als hij gevraagd wordt naar de zwakke plek van Ajax. “Maar ja, uiteindelijk winnen ze die wedstrijden toch. Daarom is onze intentie om wat aan ons publiek te laten zien als we aan de bal zijn. Dit zijn wedstrijden waarvan je weet dat je niet alleen tegen de beste van Nederland speelt, maar ook een van de beste ploegen van Europa. We weten waar we staan en tegen wie we spelen, het is zaak om er een mooie wedstrijd van te maken en het zou helemaal mooi zijn als we er resultaat uithalen.”