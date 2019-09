Ongeslagen FC Twente wint en gaat gedeeld aan kop in Eredivisie

FC Twente blijft uitstekend presteren in de Eredivisie. Het team van trainer Gonzalo García García was zondagmiddag in eigen huis te sterk voor FC Utrecht en gaat zodoende voorlopig gedeeld aan kop, samen met Willem II: 3-1. De Tukkers hebben na twee overwinningen en drie remises negen punten verzameld. Dat zijn er twee meer dan FC Utrecht. Een kwartier voor tijd maakte bij FC Twente de van Barcelona gehuurde Oriol Busquets zijn debuut.

FC Utrecht, met Bart Ramselaar in de basis, was in de openingsfase wat beter, maar FC Twente trok het initiatief naar zich toe en zocht steeds vaker de aanval op. De meeste dreiging ging uit van Aitor Cantalapiedra, die in de twaalfde minuut Maarten Paes op zijn weg vond en luttele minuten later het leer op de paal mikte. In de negentiende minuut ging de bal op de stip, nadat de VAR eraan te pas moest komen om een handsbal van Willem Janssen in een duel met Keito Nakamura te bevestigen.

Paes raadde de intenties van Aitor vanaf elf meter, maar de inzet van de Spanjaard ging via zijn hand in de hoek: 1-0. FC Twente zette FC Utrecht vaak onder druk in de opbouw, maar tot een verdubbeling van de voorsprong leidde dat niet. De bezoekers deden op hun beurt qua spel niet veel onder voor de thuisploeg, al wist men weinig te creëren, en hadden wellicht een strafschop moeten hebben toen de opgekomen Leon Guwara in het zestienmeter aangetikt door Lindon Selahi. Arbiter Jeroen Manschot en de VAR zagen er niets in.

FC Utrecht startte furieus aan het tweede bedrijf. Een schot van Sean Klaiber ging recht op Joël Drommel af en Gyrano Kerk kwam net te kort om een bal van Issah Bass bij de tweede paal binnen te glijden. Na een uur spelen kwam het scorebord in beweging: Peet Bijen schatte een hoge bal niet goed in waardoor Abass de voor Patrick Joosten ingevallen Adrian Dalmau kon bedienen. De aanvaller schoot de bal van dichtbij binnen: 1-1.

De gelijke stand in Enschede hield nog geen tien minuten stand. Haris Vuckic schoot de bal in de rechterbovenhoek na een goede actie en dito voorzet van Calvin Verdonk: 2-1. Een kopbal van Dalmau na een voorzet van Simon Gustafson miste wat snelheid waardoor Joël Drommel nog net redding wist te brengen. Tot meer was FC Utrecht niet in staat. In de extra tijd zette Aitor vanaf elf meter de 3-1 op het scorebord, nadat hijzelf door Leon Guwara onderuit was gehaald. De VAR wees Manschot erop dat het een rode en geen gele kaart moest zijn en zo geschiedde.